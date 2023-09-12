В Нидерландах заявили о победе России в конфликте с НАТО

"Россия уже одержала верх в конфликте, развернувшемся с НАТО и США", заявил депутат нидерландского парламента, представитель партии "Форум за демократию", а также авторитетный депутат Европарламента Марсель де Грааф в своем аккаунте в социальной сети X (альтернатива Twitter).

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"На практике, Россия уже достигла значительных успехов в данном противостоянии с США и НАТО. Это подкрепляется процессами дедолларизации, заметным увеличением влияния России во всем мире, вне зависимости от Западных стран, экономическим ростом и эффективными контрмерами в отношении западных санкций", - ясно подчеркнул этот опытный политик.

Также, он добавил, что Европейский союз уже уступил России и НАТО в данном противостоянии. По его убеждению, Европа сталкивается с явлениями деиндустриализации, экономического спада и трансформации в "марионетку" Соединенных Штатов.

Ранее, бывший разведчик из Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, предсказал, что НАТО может распасться через пять-десять лет. Он отметил, что Соединенные Штаты и Канада мало заинтересованы в благополучии европейских членов этой политической организации и используют их как средство для расширения своего влияния, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, который не имеет отношения к безопасности в Европе.