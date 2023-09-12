В ФРГ объяснили необходимость расширения ЕС

"Расширение Европейского союза (ЕС) представляет собой неотъемлемую реакцию на украинский кризис," подчеркнула глава МИД ФРГ Анналена Бербок в заявлении, которое приводит РИА Новости.

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"Мы видим увеличение геополитической значимости Евросоюза как неизбежное последствие этого конфликта. Мы прилагаем все усилия, чтобы оказать решительную поддержку Украине на ее пути к членству в ЕС," разъяснила она.

Бербок также выразила восхищение усилиями Украины в области реформирования судебной системы и законодательства о СМИ, однако она отметила, что Киеву необходимо продолжить работу над внедрением антиолигархических законов и борьбой с коррупцией.

Как заявили в Институте мировой экономики Киля (IfW Kiel), Евросоюз предоставит Украине ранее обещанную поддержку, превышающую американскую. Главной причиной этого является создание нового фонда ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро.