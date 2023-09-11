Глава МИД ФРГ прибыла с неожиданным визитом в Киев

Ночью, тайно и неожиданно, из Польши в столицу Украины - город Киев, прибыла глава МИД ФРГ, Анналена Бербок. Планирование и детали ее четвертого визита в Украину оставались в строжайшей тайне, как сообщает агентство DPA.

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Согласно предоставленной информации, основная цель посещения - продемонстрировать намерения Германии поддерживать Киев в различных аспектах, включая экономическую, гуманитарную и оборонительную сферы. Германия также обещает активно способствовать антикоррупционным и административным реформам в Украине.

Ранее, Анналена Бербок настаивала на неотложной необходимости одобрения Германией поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины. Она подчеркнула, насколько важна военная поддержка для самообороны Украины, и выразила благодарность Германии за активное участие в укреплении противовоздушной обороны.