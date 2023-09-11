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Йеллен: США не считают, что G20 в своей декларации смягчила позицию по Украине
В США прокомментировали позицию стран G20 по Украине

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Как заметила министр финансов США, Джанет Йеллен, Соединенные Штаты не уверены в том, что страны "Большой двадцатки" (G20) изменили свою позицию по украинскому конфликту в своем официальном заявлении. "Очевидно, что было трудно найти общий язык, который бы удовлетворил как США, так и другие государства. По сути, совместное заявление G20 остается крайне неубедительным", - подчеркнула она.

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Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство частью окончательной декларации саммита G20, касающейся украинского кризиса, поскольку в ней отсутствуют формулировки, которые были бы угодны Киеву и имели антироссийскую направленность. В ответ на это президент США, Джо Байден, подчеркнул, что среди участников саммита G20 было достигнуто "достаточное согласие" по вопросу о "справедливом" разрешении украинского конфликта.

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