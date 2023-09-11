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Российская армия успешно нейтрализует всю военную технику, поставляемую из Западных стран для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это заявление сделал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Ларри Джонсон, в интервью на YouTube-канале Dialogue works.
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Джонсон выразил сожаление о неудачной попытке внедрить новаторское оружие, такое как HIMARS, и подчеркнул, что аналогичная участь постигла и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Он также отметил, что российская армия успешно уничтожает эти зенитно-ракетные комплексы в городах, включая Киев, Львов и другие украинские населенные пункты.
Бывший аналитик ЦРУ также подчеркнул, что проблема заключается не в поставке техники, а в нехватке квалифицированных специалистов в ВСУ, способных эффективно оперировать полученным вооружением.
Ранее Скотт Риттер, бывший американский разведчик, сообщил, что российская армия в течение нескольких месяцев успешно уничтожила множество комплексов противовоздушной обороны Patriot, переданных Украине. Риттер также добавил, что украинская сторона избегает обсуждения этого факта.