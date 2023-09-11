В США заявили об уничтожении «без колебаний» Россией техники ВСУ

Российская армия успешно нейтрализует всю военную технику, поставляемую из Западных стран для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это заявление сделал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Ларри Джонсон, в интервью на YouTube-канале Dialogue works.

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Джонсон выразил сожаление о неудачной попытке внедрить новаторское оружие, такое как HIMARS, и подчеркнул, что аналогичная участь постигла и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Он также отметил, что российская армия успешно уничтожает эти зенитно-ракетные комплексы в городах, включая Киев, Львов и другие украинские населенные пункты.

Бывший аналитик ЦРУ также подчеркнул, что проблема заключается не в поставке техники, а в нехватке квалифицированных специалистов в ВСУ, способных эффективно оперировать полученным вооружением.

Ранее Скотт Риттер, бывший американский разведчик, сообщил, что российская армия в течение нескольких месяцев успешно уничтожила множество комплексов противовоздушной обороны Patriot, переданных Украине. Риттер также добавил, что украинская сторона избегает обсуждения этого факта.