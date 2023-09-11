В США заявили о возможном начале полетов ВСУ на F-16 уже зимой

К весне наступающего года ожидается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно задействуют истребители F-16 в своих операциях. Эта информация стала доступной благодаря сообщению, опубликованному в престижной американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

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Особенно интересным аспектом является план украинских властей сформировать первый выпускной класс пилотов, прошедших обучение на американских истребителях F-16. В этом классе ожидается участие 10 выдающихся пилотов, и некоторые из них могут быть пригодными к выполнению боевых миссий уже к февралю. Этот прогноз выглядит оптимистичнее, чем предыдущие оценки. Автор статьи подчеркивает, что передача Украине этих самолетов администрацией президента США Джо Байдена может открыть новые перспективы для украинской армии и изменить динамику текущего конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил необходимость в 160 американских истребителях F-16 для достижения баланса сил в небесной зоне и лишения России доминирования в воздушных просторах. В настоящее время страна имеет соглашения на будущую поставку 50-60 таких истребителей.

Экс-разведчик ВВС США, Скотт Риттер, выразил опасения относительно стремления Украины получить истребители F-16 от Запада, предупреждая о возможных рисках, связанных с обучением украинских пилотов на новой технике.