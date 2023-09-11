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МИД России заявил о приближении нового кризиса на Корейском полуострове
Россия заявила о приближении нового кризиса на Корейском полуострове

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В последнее время, на Корейском полуострове наблюдается динамика событий, что поднимает тревожные вопросы о возможности наступления нового кризиса в данном регионе. Директор первого департамента по делам Азии в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Георгий Зиновьев, в ходе интервью для информационного агентства ТАСС, подчеркнул, что одним из выдающихся признаков потенциального кризиса становится нарастающая военно-политическая напряженность, а также усиление воинственной риторики между ключевыми конфликтующими сторонами.

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Следует отметить, что Северная Корея регулярно обвиняет Соединенные Штаты Америки и Южную Корею в разжигании конфликта на Корейском полуострове. В докладе, представленном Институтом американских исследований, работающим при Министерстве иностранных дел КНДР, высказывается утверждение о том, что агрессивные действия США, включая проведение совместных военных учений с Южной Кореей, стимулируют Корейский полуостров к потенциальной ядерной войне.

По предложению российского Министра обороны Сергея Шойгу, была выдвинута идея о проведении военно-морских учений с участием Ким Чен Ына, лидера Северной Кореи, и Китайской Народной Республики. В случае реализации данной инициативы, эти масштабные учения окажутся первыми по размерам и значимости для КНДР с момента окончания Корейской войны в 1950-1953 годах.

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#россия #новости
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