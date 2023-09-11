На пресс-конференции в Ханое президент Соединенных Штатов Джо Байден столкнулся с определенными сложностями.

На пресс-конференции в Ханое президент Соединенных Штатов Джо Байден столкнулся с определенными сложностями, когда журналисты начали задавать вопросы. Событие транслировалось на YouTube-канале Forbes Breaking News, что привлекло внимание мировой аудитории.

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Обратившись к своим соратникам, Байден с шуткой заметил: "Есть ли здесь кто-то, кто ещё не задал вопрос? Нет, не к вам, друзья. Мне сообщили, что предстоит ответить на пять вопросов". Короткая заминка, следовавшая после его слов, вызвала смех в аудитории.

Ранее на этой же пресс-конференции президент среагировал на вопрос о связях его сына Хантера с партнерами, называя его "мерзким". По вопросу журналиста о причинах такой оценки, Байден ответил, что это "неправда".

В начале февраля текущего года Джо Байден объявил о своем намерении участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Глава Белого дома подчеркнул, что слышал мнение людей о том, что возраст больше не стоит на пути к этой цели, однако он отметил, что у него пока нет окончательного решения в отличие от чёткого намерения.