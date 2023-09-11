Европейский банк выставил копии паспортов россиян на виду у прохожих, нарушив конфиденциальность.

В одном из филиалов банка «Райффайзен» в Белграде выявлено нарушение конфиденциальности: копии паспортов российских граждан лежали на подоконнике и могли быть просмотрены прохожими. Эту информацию распространило агентство RIA Novosti.

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Отделение банка находится в историческом центре столицы Сербии по адресу Цара Душана, 78. Сначала видеозаписи с документами на подоконнике появились в социальных сетях. В воскресенье корреспондент RIA Novosti подтвердил, что копии паспортов находились в пластиковых ладейках для документов.

Стоит отметить, что «Райффайзенбанк» давно считается одним из наиболее доступных вариантов для открытия счетов российскими гражданами. Однако после введения западных санкций многие сербские банки стали ограничивать эту возможность для граждан РФ.

Ранее президент Сербии Александр Вучич ответил на критику западных СМИ в связи с его позицией по антироссийским санкциям, подчеркнув, что для него важнее восстановление дороги в Четанье и муниципалитета Прибой, чем мнение западных СМИ.