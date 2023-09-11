Президент Германии выразил мнение о мирных переговорах России и Украины

Суверенность Украины заключается в её праве самостоятельно определять момент начала мирных переговоров с Россией. Президент Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер, выразил данную точку зрения при открытии международной конференции, которая собрала участников в Берлине под лозунгом "Решиться на мир. Религии и культуры в диалоге", как информирует агентство ТАСС.

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Франк-Вальтер Штайнмайер также отметил необходимость поддержки Украины в сфере поставок оружия, поскольку действия Москвы подрывают основные ценности Запада. Он подчеркнул: "Прекращение обороны со стороны Украины может означать конец её суверенности. Поэтому мы, европейцы, и, в частности, немцы, поддерживаем Украину, включая поставки вооружений".

При этом Штайнмайер подчеркнул важность сохранения надежды на мирное урегулирование конфликта, даже в случаях, когда "путь к нему ещё не проложен".

Ранее президент Германии не вмешивался в решение Соединенных Штатов по поставкам кассетных боеприпасов в Украину, несмотря на то, что такой вид оружия запрещён в Германии. Он считает, что в данной ситуации Германия не должна препятствовать действиям США в этом вопросе.