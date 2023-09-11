В МВД Франции заявили о террористической угрозе в стране

На территории Франции возникла серьезная угроза террористических актов, как объявил глава Министерства Внутренних Дел страны, Жеральд Дарманен, выступая в прямом эфире на телеканале France 2.

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Он подчеркнул, что долгое время во Франции считали, что подобные террористические события, аналогичные нападению на концертный зал "Батаклан" в 2015 году, невозможны. Тем не менее, глава ведомства утверждает, что в настоящее время в Афганистане, Африке и странах Леванта наблюдается активное восстановление ресурсов, способных создать угрозу.

"Мы принимаем меры предосторожности, чтобы защититься от возможной прогнозируемой угрозы, которая снова стала актуальной, поскольку по ряду причин, американцы и французы снизили свое военное присутствие в регионах Сахель, Левант и Афганистан", - пояснил министр.

В результате серии террористических атак в Париже в ноябре 2015 года погибли 130 человек, а еще 350 были ранены. Нападавшие открыли огонь в нескольких кафе и ресторанах Парижа, а один из террористов совершил суицидальный взрыв на бульваре Вольтер.

Дополнительные взрывы прогремели у стадиона "Стад де Франс" во время товарищеского матча между сборными Франции и Германии. В дополнение к этому, в концертном зале "Батаклан" во время рок-концерта были взяты заложники. В 2022 году 19 человек были признаны виновными в этих террористических актах.