В Германии выразили недовольство Евросоюзом

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), Алис Вайдель, выразила убеждение, что текущий облик Евросоюза (ЕС) не соответствует современным реалиям, и немецкие граждане больше не разделяют его ценностей. В интервью, размещенном на YouTube-канале ARD, она подчеркнула, что "Жители страны, как подтвердили социологические исследования, больше не желают видеть своего будущего в ЕС. Это организация ушедших времен, которая перестала соответствовать современным вызовам."

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Вместо текущего ЕС, Вайдель предлагает создать Европейское экономическое сообщество. Она также выразила готовность способствовать развитию ЕС и Европы в областях, которые остаются актуальными.

Согласно ее мнению, это может включать в себя укрепление внутреннего рынка, разработку общей политики в сфере безопасности и обороны, а также более эффективное управление границами. Она подчеркнула: "Во всех этих сферах ЕС не смог оправдать наши ожидания в течение длительного времени."

Ранее директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall, Армин Паппергер, выразил опасения относительно высоких расходов на модернизацию и создание новых видов вооружения. Он подчеркнул, что в настоящее время Евросоюз и Германия могут оказаться недостаточно готовыми к защите от потенциальных агрессоров.