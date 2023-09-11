США отказались продавать Китаю расширяющую потенциал ядерного оружия продукцию

США решили отказаться от продажи Китаю продукции, которая могла бы расширить его возможности в области производства ядерного оружия. Эту стратегическую позицию огласил президент Соединенных Штатов, Джо Байден, во время своей официальной пресс-конференции в Ханое. Трансляция мероприятия осуществлялась через официальный YouTube-канал Белого дома.

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Байден ответил на вопрос о замедлении экономического роста Китая, подчеркнув, что США не стремятся причинить ущерб Китаю. "Моя позиция абсолютно четкая: мы не будем поставлять Китаю продукцию, которая могла бы увеличить его возможности в области производства ядерного оружия или проведения военных операций, несовместимых с общим стремлением к позитивным изменениям в этом регионе," - добавил глава американского государства.

В рамках конференции, Джо Байден также выразил надежду на возможную встречу с председателем Китайской Народной Республики, Си Цзиньпином, в ближайшее время.

Ранее отмечалось, что Джо Байден покинул столицу Индии, Нью-Дели, 10 сентября, преждевременно завершив свое участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) и пропустив третью сессию данного мероприятия.