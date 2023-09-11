Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов, господин Джо Байден, выразил надежду на скорую встречу с председателем Китайской Народной Республики, господином Си Цзиньпином. Это заявление было сделано им в ходе пресс-конференции, которую можно было наблюдать на официальном YouTube-канале Белого дома.

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В словах Байдена прозвучала следующая мысль: "Я с нетерпением жду возможности встречи с главой КНР в ближайшее время", подчеркивая при этом, что он надеется, что это событие произойдет скоро.

Байден также отметил, что его целью не является сдерживание Китайской Народной Республики, а, наоборот, он стремится к установлению стабильных и предсказуемых отношений с Пекином.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на свои источники, информировал, что американские и европейские власти планируют предпринять новые шаги в рамках торгового противостояния с Китаем. По их данным, западные страны намереваются внести изменения в структуру тарифов на импорт стали из Китая и других стран.