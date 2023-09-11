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Полковник Макгрегор: без военной помощи США Украина не продержится и дня
В США заявили о неспособности Киева вести военные действия без помощи Вашингтона

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Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, выразил убеждение в неспособности Украины продолжать военные действия без поддержки США. В интервью для The Charlie Kirk Show, доступном на платформе Rumble, Макгрегор подчеркнул, что без финансовой помощи Соединенных Штатов украинскому правительству было бы невероятно сложно продолжать свои усилия.

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Он подчеркнул свои слова следующим образом: "Честно говоря, без нашей финансовой помощи, украинскому правительству пришлось бы столкнуться с невозможностью поддерживать боевые операции уже на следующий день".

Макгрегор также информировал о больших потерях, понесенных Вооруженными силами Украины в зоне конфликта, и отметил переполненность госпиталей и рост числа погибших. Он указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский направляет на фронт всех доступных резервистов. Согласно данным Макгрегора, потери ВСУ в человеческих ресурсах оцениваются в несколько сотен тысяч человек.

В предыдущих заявлениях министр обороны России, Сергей Шойгу, подчеркивал, что ВСУ не смогли достичь своих целей в течение трех месяцев контрнаступления. Он также уточнил, что потери Киева в этот период составили более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.

Шойгу выделил особую напряженность на запорожском направлении в рамках Северо-Восточной операции, отметив, что ВСУ задействовали бригады из стратегического резерва, обученные инструкторами из западных стран.

С начала 2022 года Россия проводит специальную операцию, которая, как отметил президент Владимир Путин, нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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