В США заявили о неспособности Киева вести военные действия без помощи Вашингтона

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, выразил убеждение в неспособности Украины продолжать военные действия без поддержки США. В интервью для The Charlie Kirk Show, доступном на платформе Rumble, Макгрегор подчеркнул, что без финансовой помощи Соединенных Штатов украинскому правительству было бы невероятно сложно продолжать свои усилия.

реклама

Он подчеркнул свои слова следующим образом: "Честно говоря, без нашей финансовой помощи, украинскому правительству пришлось бы столкнуться с невозможностью поддерживать боевые операции уже на следующий день".

Макгрегор также информировал о больших потерях, понесенных Вооруженными силами Украины в зоне конфликта, и отметил переполненность госпиталей и рост числа погибших. Он указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский направляет на фронт всех доступных резервистов. Согласно данным Макгрегора, потери ВСУ в человеческих ресурсах оцениваются в несколько сотен тысяч человек.

В предыдущих заявлениях министр обороны России, Сергей Шойгу, подчеркивал, что ВСУ не смогли достичь своих целей в течение трех месяцев контрнаступления. Он также уточнил, что потери Киева в этот период составили более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.

Шойгу выделил особую напряженность на запорожском направлении в рамках Северо-Восточной операции, отметив, что ВСУ задействовали бригады из стратегического резерва, обученные инструкторами из западных стран.

С начала 2022 года Россия проводит специальную операцию, которая, как отметил президент Владимир Путин, нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины.