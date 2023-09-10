Орбан захотел остаться на посту премьера Венгрии до 2034 года

Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, находящийся у власти более 13 лет, выразил желание продолжить свои полномочия до 2034 года. Это амбициозное заявление было сделано им в ходе встречи с активистами Венгерского гражданского форума, по информации местного издания Telex.

реклама

Важно отметить, что после выборов 2018 года Орбан неоднократно заявлял о своем намерении оставаться на посту до 2030 года, но теперь он пересмотрел эту дату, объясняя это влиянием конфликта на Украине и пандемии коронавируса, которые, по его мнению, лишили правительство четырех лет. Этот поворот событий вызывает интерес в обществе и поднимает вопросы о будущей политической динамике в Венгрии.

Закулисные разговоры также упомянули о снижении популярности правительства Орбана и его партии, хотя он утверждает, что это снижение не так значительно, как у других правящих партий в Европе. В качестве примера он упомянул Германию, где оппозиционные фракции имеют большую поддержку. По мнению Орбана, одной из причин такой динамики являются экономические трудности, вызванные изменением ожиданий общества, которое привыкло к постоянному росту.

Следует отметить, что Виктор Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии с 1998 по 2002 год, а затем вернулся к власти в 2010 году, возглавив партию "Фидес – Венгерский гражданский союз". Его долголетнее правление вызывает интерес и обсуждения как внутри страны, так и за ее пределами.

Весной 2023 года Виктор Орбан официально являлся самым популярным политиком в Венгрии, и большинство граждан выражает одобрение его работы. Социологи связывают эту популярность, в первую очередь, с его миролюбивой позицией в отношении украинского конфликта, что подчеркивает важность внешней политики в формировании внутренних политических предпочтений населения.