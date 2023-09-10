ЕС и Китай проведут двусторонний саммит

Европейский союз (ЕС) и Китай стремятся к проведению двустороннего саммита к концу текущего года. Это заявление было сделано официально после встречи председателя Евросовета, Шарля Мишеля, и премьера Китайской Народной Республики, Ли Цяна, на полях саммита G20 в индийской столице Нью-Дели, согласно информации от агентства ТАСС.

реклама

В соответствующем документе были обсуждены различные аспекты сотрудничества, и обе стороны подчеркнули свой интерес к поддержанию стабильных и продуктивных отношений. Шарль Мишель также подтвердил намерение провести указанный саммит в текущем году.

Ранее Ли Цян подчеркнул, что Китай и ЕС являются важными игроками в современном многополярном мире и выразил необходимость углубления сотрудничества с целью обеспечения международной стабильности.

На саммите G20, который проходил 9-10 сентября, представителем Китая выступил премьер-министр Ли Цян, в то время как глава Китайской Народной Республики, Си Цзиньпин, принял решение не присутствовать на мероприятии. Этот выбор был прокомментирован американскими экспертами как связанный с особенностями подхода Си Цзиньпина.