Лавров прокомментировал учения США и Армении

Сложно найти что-то позитивное в стремлении стран НАТО проникнуть в регион Закавказья, считает глава Министерства иностранных дел России, Сергей Лавров. Это мнение было высказано им в ходе брифинга, который в тот момент транслировался на официальном сайте Министерства.

реклама

"Действительно, мы не видим ничего конструктивного в попытках агрессивной НАТО расширить свой влиятельный пласт в Закавказье," - подчеркнул Лавров.

Министр также подчеркнул, что такие действия могут сказаться негативно на суверенитете и интересах Армении, и он выразил негодование относительно учений, которые Армения проводит совместно с США.

Ранее были представлены детали предстоящих военных учений с названием "Eagle Partner 2023" между Вооруженными силами США и Арменией. В рамках этих учений планируется прибытие примерно 85 американских военных в Армению, в то время как Ереван отправит на учения 175 своих солдат.