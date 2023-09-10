Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Лавров: когда снимут препоны с экспорта, мы вернемся к черноморской инициативе
Лавров назвал условие для возвращения к черноморской инициативе

реклама

После снятия ограничений с российских экспортных операций, Москва планирует активировать свое участие в совместной реализации черноморской инициативы с Украиной. Это было объявлено главой Министерства иностранных дел России, Сергеем Лавровым, как сообщает корреспондент издания "Лента.ру".

реклама

"Президент России, Владимир Путин, четко подчеркнул, что при снятии всех экспортных ограничений, мы немедленно возобновим коллективное участие в черноморской инициативе, связанной с Украиной", - отметил политик.

Ранее официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, высказал мнение, что Россия имеет законное право дожидаться выполнения условий зерновой сделки, прежде чем приступить к ее возобновлению.

Важно отметить, что руководители стран "Большой двадцатки" призвали к строгому соблюдению условий зерновой сделки с целью обеспечения бесперебойных поставок продовольствия и удобрений как из России, так и из Украины.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #новости #россия 2022
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
18
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
13
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
11
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
1
Польский полковник: солдаты Украины попали в ловушку, став зависимыми от Илона Маска
+
Добровольца из Шотландии, перешедшего на службу в ВСУ, нашли в реке со связанными за спиной руками
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
TNI:"Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина"
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
+
Киберпанк-боевик Ghostrunner разошёлся 2,5-миллионным тиражом
+
Корабль Virgin Galactic с космическими туристами успешно совершил суборбитальный полет
+
Die Welt: над немецкой промышленностью сгущаются тучи, а пережить зиму без потерь не удастся
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3
Илон Маск рассказал, почему Starlink для ВСУ не включили в Крыму
+
Samsung Galaxy S24 Ultra может получить камеру телефото 48 Мп вместо 50 Мп
+
Hill: Белый дом в 2021 году отругал Хиллари Клинтон из-за просьбы к Зеленскому
1

Популярные статьи

Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
121
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
48
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
23
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
19
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
4
Обзор игры State of Decay Breakdown
+
Humble Choice сентябрь 2023 - 8 игр за 1200 рублей
25
Ждет ли электромобили безоблачное будущее
1
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
4

Сейчас обсуждают

32Влад32
22:37
Кто то еще считает, что в СССР была отсталая промышленность?
Россия возобновит серийное производство танков Т-80
32Влад32
22:34
С Китая можно ввезти все что надо.
Новые правила ЕС запрещают россиянам ввоз смартфонов, ноутбуков и чемоданов
Зю
22:31
Баловство чисто для игрушек. На запущенном из-под консоли сервере "срочная" нагрузка идёт только на дефективные ядра, из-за чего всё работает медленно. Если дефективные отключить и оставить только "пр...
В интернете появилось первое фото нового гибридного мобильного процессора AMD Phoenix 2
32Влад32
22:31
Пора уже по настоящему заканчивать с этим бандеростаном.
Скибицкий: Россия начала бороться с Украиной по-настоящему, в борьбу вовлечено всё государство
32Влад32
22:11
А если въехать на Жигулях 2101, тоже изымут?
ЕС заявил о запрете на въезд гражданам РФ с личными смартфонами и автомобилями
Serge Hirurg
22:09
это не седан!
Новые правила ЕС запрещают россиянам ввоз смартфонов, ноутбуков и чемоданов
Александр Иванов
22:08
ЭТО, убивать не нужно, ЭТО, нужно переправить в Россию и отдать под суд, но не наш "справедливый", а отдать родственникам погибших и сослуживцам.
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
neSaint
22:05
Глядя на мутные скрины и 55 фпс на 3080 с 3мя камнями хочется от такого "нового поколения" подальше - давайте может к старому вернемся где было видно куда идут ресурсы - Crysis, Doom16, Origins
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Вит Рыбянченко
22:04
За деньги он у своего отца отсосет и свою мать отсношает. У меня племянник с ним в вертолетном учился. Он и тогда гнильем был.
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
RigaStyle
22:01
Мощная противники Россия, посмеялся от души и ещё один мем в интернете :)))
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем