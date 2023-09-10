Лавров назвал условие для возвращения к черноморской инициативе

После снятия ограничений с российских экспортных операций, Москва планирует активировать свое участие в совместной реализации черноморской инициативы с Украиной. Это было объявлено главой Министерства иностранных дел России, Сергеем Лавровым, как сообщает корреспондент издания "Лента.ру".

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"Президент России, Владимир Путин, четко подчеркнул, что при снятии всех экспортных ограничений, мы немедленно возобновим коллективное участие в черноморской инициативе, связанной с Украиной", - отметил политик.

Ранее официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, высказал мнение, что Россия имеет законное право дожидаться выполнения условий зерновой сделки, прежде чем приступить к ее возобновлению.

Важно отметить, что руководители стран "Большой двадцатки" призвали к строгому соблюдению условий зерновой сделки с целью обеспечения бесперебойных поставок продовольствия и удобрений как из России, так и из Украины.