Посланника посольства России в Румынии вызвали в МИД из-за обломков БПЛА

Срочный вызов советника-посланника из российского посольства в Румынии Министерством Иностранных Дел этой страны 9 сентября привлекло внимание в мировой политике. Поводом для такого шага стало обнаружение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сходного с теми, которые применяют Вооруженные Силы России. Эту информацию сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники в ведомстве по внешней политике России.

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Не менее важно то, что Юлиан Фота, занимающий пост "Государственного секретаря по стратегическим вопросам" в Румынии, выразил официальный протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии. Это нарушение связано с обнаружением фрагментов беспилотника на территории страны, расположенной недалеко от границы с Украиной. В своем официальном заявлении Министерство подчеркнуло, что эти фрагменты сходны с беспилотными аппаратами, используемыми российскими вооруженными силами.

Юлиан Фота также выразил требование российской стороне остановить атаки на население и инфраструктуру Украины. Среди упомянутых атак есть те, которые представляют угрозу и для румынских граждан, проживающих в данном регионе.

Ранее президент Румынии, Клаус Йоханнис, доложил Генеральному секретарю НАТО, Йенсу Столтенбергу, о новых обломках беспилотных аппаратов, обнаруженных на территории страны. В своем заявлении он подчеркнул, что подобное нарушение суверенного воздушного пространства Румынии является абсолютно неприемлемым.