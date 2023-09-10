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Глава МИД Лавров заявил, что Западу не удалось «украинизировать» саммит G20
Лавров рассказал о попытках Запада «украинизировать» саммит G20

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Западные страны прилагали максимум усилий, пытаясь придать саммиту G20 в Индии украинский акцент, однако их усердные попытки получили неудачное завершение. Свидетельством этой неудачи послужили заявления министра иностранных дел России, Сергея Лаврова, переданные корреспондентом "Ленты.ру".

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Согласно высказыванию главы российской дипломатии, страны, относящиеся к России недружелюбно, настаивали на том, чтобы украинская проблема стала главной темой саммита, но итоговая декларация лишь мимолетно упомянула этот вопрос в контексте общей необходимости урегулирования конфликтов в мировом масштабе.

"Этот момент обретает важное значение, так как только разговор заходит о Украине, Запад не готов к интеллектуальным дискуссиям, ограничиваясь лишь требованиями о прекращении "российской агрессии" и восстановлении территориальной целостности", - отметил Лавров.

На предыдущей пресс-конференции глава российского МИД подчеркнул успешность для России саммита G20 и призвал страны Европы и США задуматься о целесообразности своей политики, основанной на стремлении к доминированию.

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#россия #новости
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