Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Президент США Байден улетел из Дели и пропустил третью сессию саммита G20
Байден досрочно покинул саммит G20

реклама

Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов, внезапно завершил свое пребывание в индийской столице Нью-Дели 10 сентября, сделав неожиданный отъезд из саммита "Большой двадцатки" (G20). Подтверждение этой информации поступило через официальный аккаунт агентства Press Trust of India в социальных сетях.

реклама

В соответствии с официальным заявлением, "Джозеф Байден отправился во Вьетнам сегодня утром после успешного участия в саммите G20, который прошел в Дели". Замечательно, что агентство также опубликовало фотографию момента посадки президента Байдена на борт самолета. Такой неожиданный отъезд означает, что президент США упустил третий этап саммита.

Предыдущие новостные отчеты также сообщали о том, что Джозеф Байден столкнулся с трудностями в произношении имени наследного принца Саудовской Аравии во время саммита G20. Президент самостоятельно обнаружил свою ошибку и сделал попытку ее исправить.

Кроме того, стало известно, что лидеры стран "Большой двадцатки" не смогли достичь единогласия по вопросу осуждения вторжения России на Украину в совместном заявлении, подготовленном после саммита G20. Китай и Россия отвергли предложенные формулировки, которые включали обвинения в адрес Москвы в этом конфликте. Таким образом, это подчеркивает сложность достижения общего мнения по вопросу поддержки Киева и устойчивого мира в этом регионе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
62
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
17
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
10
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
7
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию
3
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
1
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
5
Украинские власти возмутились посещением Мариуполя и Крыма группой китайских блогеров
+
Польский полковник: солдаты Украины попали в ловушку, став зависимыми от Илона Маска
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
Добровольца из Шотландии, перешедшего на службу в ВСУ, нашли в реке со связанными за спиной руками
+
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Минюст Австрии: выдача уклонистов Украине не соответствует нормативным актам ЕС
1
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
TNI:"Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина"
+
VASTARMOR представила видеокарты Radeon RX 7800/7700XT с "гипнотическими" вентиляторами
2
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Корабль Virgin Galactic с космическими туристами успешно совершил суборбитальный полет
+

Популярные статьи

Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
121
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
48
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
19
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
18
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
3
Обзор игры State of Decay Breakdown
+
Humble Choice сентябрь 2023 - 8 игр за 1200 рублей
25
Ждет ли электромобили безоблачное будущее
1

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
19:39
Поднимешь свою жопу с дивана и проведёшь экзекуцию?
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
avkSI
19:36
Некий Альберт Эйнштейн как-то сказал: "Только две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Но я не уверен насчет первого." Мне до него очень далеко, но всё равно так и подмывает добавить "а...
Несмотря на отсутствие спроса со стороны майнеров, цены на видеокарты продолжают расти
FanBanderes
19:36
Добавят fsr 3.0 может и в 2к поиграем))
Илон Маск: Robotaxi Tesla будет олицетворять будущее
Truth Seeker
19:34
Удивлён, что Шарий снова переобулся, он же до начала войны за РФ топил
Глава ГУР заявил, что контрнаступление будет проходить даже морозной зимой
Артем Коротков
19:32
У PCI Express 3.0 скорость равна 8 Гигатранзакций/с, а у PCI Express 4.0 в два раза больше, то есть 16 Гигатранзакций/с. Дальше все зависит от требовательности приложений и настроек. Где то разница бу...
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
Truth Seeker
19:31
Откуда в этом уверенность, может эта из РФ школота балуется
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Truth Seeker
19:31
Недавно была утечка от МСТ Банка, ждём увеличения спам звонков!
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Олег Ст
19:30
Вопрос один, чьё наступление будет осенью-зимой?? Вот это вопрос..
Глава ГУР заявил, что контрнаступление будет проходить даже морозной зимой
Truth Seeker
19:29
Скажем спасибо российским компаниям за массовые сливы ПД, и властям РФ, за смешные законы против утечек
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Truth Seeker
19:29
Задавал, ответил, что РФ
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем