Байден досрочно покинул саммит G20

Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов, внезапно завершил свое пребывание в индийской столице Нью-Дели 10 сентября, сделав неожиданный отъезд из саммита "Большой двадцатки" (G20). Подтверждение этой информации поступило через официальный аккаунт агентства Press Trust of India в социальных сетях.

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В соответствии с официальным заявлением, "Джозеф Байден отправился во Вьетнам сегодня утром после успешного участия в саммите G20, который прошел в Дели". Замечательно, что агентство также опубликовало фотографию момента посадки президента Байдена на борт самолета. Такой неожиданный отъезд означает, что президент США упустил третий этап саммита.

Предыдущие новостные отчеты также сообщали о том, что Джозеф Байден столкнулся с трудностями в произношении имени наследного принца Саудовской Аравии во время саммита G20. Президент самостоятельно обнаружил свою ошибку и сделал попытку ее исправить.

Кроме того, стало известно, что лидеры стран "Большой двадцатки" не смогли достичь единогласия по вопросу осуждения вторжения России на Украину в совместном заявлении, подготовленном после саммита G20. Китай и Россия отвергли предложенные формулировки, которые включали обвинения в адрес Москвы в этом конфликте. Таким образом, это подчеркивает сложность достижения общего мнения по вопросу поддержки Киева и устойчивого мира в этом регионе.