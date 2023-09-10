США оказались не готовы объявить о передаче ATACMS на Украину

На сегодняшний момент, Соединенные Штаты пока не могут официально подтвердить передачу ракет ATACMS Украине, но они не закрывают дверь перед этой возможностью в будущем. Эти слова прозвучали из уст Джонатана Файнера, заместителя советника по национальной безопасности Белого дома, в ходе беседы с журналистами, как сообщает агентство ТАСС.

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На брифинге представителей СМИ Файнера попросили дать комментарий к материалу, ранее опубликованному американским телеканалом ABC News, в котором говорится о возможности включения ракет в новый пакет военной помощи для Украины от Белого дома.

"Мы в настоящее время не можем дать окончательное заявление относительно новых поставок [ракет Украине]", - сказал Файнер, добавив, что Вашингтон намерен продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

Предыдущие отчеты американских СМИ утверждали, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность впервые поставить Украине армейские тактические ракеты дальнего радиуса ATACMS. Однако следует отметить, что окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято властями Соединенных Штатов.

Важно подчеркнуть, что позднее представитель Совета по национальной безопасности Белого дома не смог подтвердить наличие конкретных планов по поставкам ракет ATACMS Украине.