Евросоюз запретил россиянам въезд с личными смартфонами и автомобилями

Европейская Комиссия (ЕК) уточнила свое толкование санкционного законодательства относительно граждан России, намеревающихся посетить страны Европейского союза (ЕС). Теперь стоит иметь в виду, что ввоз личных смартфонов, автомобилей и косметики из России в ЕС может рассматриваться как нарушение импортных ограничений, согласно новым разъяснениям ЕК.

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Важно отметить, что в перечень ограниченных товаров входят все виды транспортных средств, включая те, которые попадают под код 8703 и включают легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек. Это ограничение распространяется на транспортные средства из России, независимо от их назначения, будь то личное использование или коммерческая деятельность. Еврокомиссия также подчеркнула, что нет исключений для российских граждан, касающихся временной перевозки личных вещей, указанных в приложении XXI к статье 3i, при посещении стран Евросоюза.

Эксперт по санкциям и партнер юридической фирмы Acquis, Юрий Шумилов, дополнил, что в этот список входят косметика, чемоданы, ноутбуки, смартфоны, изделия из кожи и меха, драгоценные и полудрагоценные камни, фотокамеры, а также различные виды транспортных средств, включая автомобили, прицепы, полуприцепы и даже яхты.

Ранее, в июле, Центральная справочная Главного управления таможни ФРГ предупредила о возможности изъятия автомобилей с российскими номерами в связи с санкциями. Уже имеются случаи, связанные с гражданами России. По этому поводу российское посольство настоятельно рекомендует россиянам временно воздержаться от использования автомобилей с российской регистрацией при поездках в Германию до разъяснения ситуации.