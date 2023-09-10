В США заявили о расколе между республиканцами из-за финансирования Украины

Между представителями Республиканской партии в США начался глубокий диссонанс из-за вопроса о финансировании Украины, как сообщает известная газета The Washington Post (WP).

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В статье акцентируется внимание на факте, что республиканский политик Митч Макконнелл выразил поддержку в Сенате инициативе президента США Джо Байдена о выделении срочных финансовых средств в размере 40 миллиардов долларов на фоне ожидаемого законопроекта о временном финансировании.

"Этот ход сильно повлиял на крайне консервативое крыло Республиканской партии в Палате представителей, которое сблизилось с бывшим президентом Дональдом Трампом в своей убежденности, что участие США в финансировании Украины неоправданно дорого", - подчеркивается в статье.

Ранее WP утверждала, что американскому руководству становится все сложнее убедить американских законодателей выделять средства из федерального бюджета для помощи Киеву.

Издание уточняет, что основные препятствия возникают со стороны республиканцев, некоторые из которых настаивают на сокращении расходов на поддержку Украины.