Премьер Индии подарил Лаврову шарф с символами G20

Премьер-министр Индии, Нарендра Моди, вручил министру иностранных дел России, Сергею Лаврову, изысканный бежевый шарф, изготовленный из ткани хади, олицетворяющей наследие Махатмы Ганди. Этот живописный аксессуар также украшен символами, приуроченными к председательству Индии в Группе двадцати (G20). Событие, во всех своих величественных деталях, произошло в месте, полном духа истории и мира – мемориальном комплексе Радж-Гхат.

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Ранее появилась информация о том, что канцлер Германии, Олаф Шольц, на саммите G20 предпочел избегать контакта с Сергеем Лавровым. В рамках мероприятия немецкий политик избегал приветствий и даже рукопожатий с главой МИД России.

Бывший шерпа России в G20, Светлана Лукаш, охарактеризовала саммит, прошедший в Нью-Дели, как один из наиболее сложных в истории Группы двадцати. Завершение согласования финальной декларации требовало почти двадцати долгих дней упорного труда и усилий.