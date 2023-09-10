В США заявили о победе Путина над Западом на саммите G20

"Согласование финальной декларации на саммите G20, который прошел в Нью-Дели, можно рассматривать как несомненное признание важной роли президента России, Владимира Путина," – анализирует опытный журналист Чарльз Дэвис в своем исследовании, специально подготовленном для Business Insider.

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Известный американский наблюдатель настаивает на том, что Запад практически согласился с российской точкой зрения, которая отвергает легитимность властей Украины после событий 2014 года и рассматривает Украину как искусственную конструкцию. В свете этих событий, Дэвис утверждает о четкой победе российской позиции над точкой зрения западных стран.

По словам Светланы Лукаш, саммит в Нью-Дели стал одним из наиболее сложных в истории G20. "Процесс согласования декларации занял почти двадцать дней," – подчеркивает она.