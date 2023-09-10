И выразил надежду на возможный ответный визит российского президента Владимира Путина на саммит G20, который запланирован на территории Бразилии

Президент Бразилии, Луис Инасиу Лула да Силва, намеревается осуществить важное посещение Москвы в 2024 году в рамках своего участия в значимом мероприятии объединения стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Информация о данном событии была предоставлена телеканалом Firstpost.

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Отмечено, что политический лидер выразил надежду на возможный ответный визит российского президента Владимира Путина на саммит G20, который запланирован на территории Бразилии. Лула де Силва заверил, что Путин получит официальное приглашение для участия в этом важном международном мероприятии. Он также выразил уверенность в том, что на саммите G20 будет царить атмосфера мира и дружбы, подчеркнув, что "Путин может чувствовать себя комфортно, посещая Бразилию".

Важно отметить, что ранее лидеры стран, входящих в "Большую двадцатку", не смогли достичь согласия по вопросу об осуждении "вторжения" России в Украину в совместном заявлении, выдаваемом по итогам саммита, прошедшего в Нью-Дели.