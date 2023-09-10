В Брюсселе отказались считать альтернативной дорогу в Карабах через Агдам

В европейской столице, Брюсселе, не рассматривают возможность использования дороги через Агдам как альтернативу Лачинскому коридору, который ведет в Нагорный Карабах. Это было объявлено главой европейской дипломатии, Жозепом Боррелем, после встречи с министром иностранных дел Азербайджана, Джейхуном Байрамовым.

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Боррель выразил серьезную озабоченность гуманитарной ситуацией в Карабахе и призвал разблокировать Лачинский коридор. Он подчеркнул, что хотя существуют другие дорожные маршруты, например через Агдам, они не могут быть рассматриваемыми как полноценная альтернатива Лачинскому коридору.

Ранее Джейхун Байрамов, глава МИД Азербайджана, заявил, что страна нацелена на ликвидацию серых зон и единственным способом для армян Нагорного Карабаха является обсуждение их будущего в составе Азербайджана. Брюссель поддерживает эту позицию и подчеркивает важность Лачинского коридора для обеспечения мира и стабильности в регионе.