Шольцу припомнили слова о «пощечине» России

В итоговой декларации саммита G20, который прошел в Нью-Дели, нет никаких выраженных обвинений в адрес России, и это вызывает вопросы о стратегии канцлера Олафа Шольца по изоляции России. Сравнивая этот текст с предыдущей декларацией год назад, где критика в сторону Москвы была явно выражена, видно, что что-то изменилось.

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Олаф Шольц выразил убеждение, что важные события произошли в ходе украинского конфликта. Однако текущий текст декларации не содержит явного осуждения России, что может подразумевать, что критических моментов не произошло или просто нет ясных разъяснений.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что американской делегации на саммите G20 в Индии пришлось согласиться с декларацией, которая не соответствовала их первоначальным планам. Также он подчеркнул, что Вашингтон не смог добиться участия украинского президента Владимира Зеленского на этом мероприятии. Эти обстоятельства вызывают интерес в мировой политике и дипломатических отношениях.