Индийские политики пожаловались на болливудскую встречу делегатов G20.

Индийские политики и активисты высказали серьезную критику в адрес организации саммита "Большой двадцатки" (G20), который прошел в столице Индии, Нью-Дели. В их оценке выбор музыкального сопровождения для приветствия гостей и общая атмосфера церемонии оставили желать лучшего и были сравнены с элементами болливудского стиля. Информацию об этом опубликовала авторитетная индийская газета Telegraph.

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По данным этого же издания, пользователи социальных медиа также выразили свое недовольство проведением приема для делегатов, который состоялся в аэропорту Дели. Некоторые из них высказали свои протесты в связи с выбором музыкальных композиций и танцевальных выступлений, представленных молодыми женщинами для приветствия гостей.

В статье также поднимается вопрос об уровне знания правительством Индии местной культуры. Этот аспект остается актуальным, несмотря на похвалы, которые правительство Нарендры Моди высказывает по поводу истории и современной Индии, а также их предпочтение использовать название страны "Бхарат" вместо "Индия" в официальных документах.

Шерпа России в рамках "Большой двадцатки", Светлана Лукаш, ранее охарактеризовала этот саммит в Нью-Дели как один из самых сложных в истории G20, подчеркнув, что процесс согласования текста декларации занял практически двадцать дней.