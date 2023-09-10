В Британии пожаловались на малочисленность своих ВВС

Ситуация вокруг Военно-воздушных сил Великобритании вызывает беспокойство, поскольку налицо серьезная нехватка боевых самолетов, а также резервов для возможных военных конфликтов, особенно в контексте потенциального столкновения с Россией. Это стало ясно из последнего отчета, представленного британским комитетом по обороне и опубликованного на сайте парламента.

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Великобритания подчеркивает, что у нее есть выдающиеся военно-воздушные возможности, но они ограничены и специализированы, что делает их менее универсальными. В документе также подчеркивается, что в случае потенциального конфликта с мощными противниками, такими как Россия, каждый боевой самолет становится критически важным ресурсом.

Согласно данным комитета по обороне, в составе британских ВВС находится всего 205 самолетов с неподвижными крыльями, включая 159 истребителей и 46 транспортных самолетов. Следует отметить, что у Великобритании отсутствуют воздушные средства, выполняющие функции авиационных комплексов радиообнаружения и наведения.

Ранее опубликованная информация свидетельствовала о воздействии экономических трудностей в Британии на военные структуры. Отдельные военнослужащие Королевских ВВС и их семьи вынуждены обращаться за помощью к продовольственным банкам из-за роста инфляции и ухудшения экономической обстановки в стране.