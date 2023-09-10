В Конгрессе США пожаловались на Россию и Китай

Джон Джеймс, член Палаты представителей от штата Мичиган, выразил глубокую тревогу относительно растущего влияния России и Китая на мировой Юг. В интервью Fox Business, опубликованном на YouTube, он подчеркнул, что США постепенно теряют свою позицию в этом стратегически важном регионе.

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Джеймс обвинил Россию и Китай в действиях, которые, по его мнению, ослабляют роль США на мировой арене. Он поднял вопрос о внешней политике американского президента Джо Байдена и заметил, что каждое его зарубежное выступление оставляет впечатление о допущенных слабостях. На примере саммита "Большой двадцатки" (G20), Джеймс подчеркнул, что американская делегация прибыла на лайнерах, чтобы обсудить проблемы климатических изменений с Индией и другими странами Юга.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия и Китай сейчас активно укрепляют свое влияние в этом регионе, в то время как страны Запада продолжают борьбу за позиции, основанную на принципах морали и этики.

Российский сенатор Алексей Пушков также выразил мнение относительно неудачи американской делегации на саммите G20 и подчеркнул, что Глобальный Юг становится все менее зависимым от Глобального Запада.







