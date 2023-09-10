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Нарышкин: Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира
Стало известно о «шулерстве» Запада в рейтинговании ведущих вузов мира

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Запад, согласно заявлению директора Службы внешней разведки РФ, Сергея Нарышкина, практикует подозрительные методы в рейтинговании мировых университетов. Эти методы могут сдерживать национальное развитие образовательных систем. Нарышкин выделяет проблему несправедливости и некорректных практик, периодически превращающихся в мошенничество при оценке ведущих университетов мира.

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Следует также обратить внимание на усилия западных стран по привлечению талантливой молодежи из Азии и Африки, что может сильно сказаться на развитии этих регионов.

Кроме того, стоит отметить заявление из Киева о том, что киевские политики учились по российским учебникам и это мешает Украине присоединиться к НАТО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, подчеркнул, что это является серьезным препятствием, так как такой подход искажает восприятие важных вопросов.



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#россия #новости
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