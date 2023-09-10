Польская оппозиция пригрозила трибуналом президенту и премьеру и пообещала привлечь чиновников и руководителей компаний к уголовной ответственности за коррупцию и экономические преступления.

Крупнейшая оппозиционная коалиция Польши, известная как "Гражданская платформа", обещает, что при своей победе на предстоящих парламентских выборах они привлекут к государственному трибуналу не только президента Анджея Дуду и премьера Матеуша Моравецкого, но и других высокопоставленных политиков страны. Об этом информирует агентство РИА Новости.

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Один из ключевых пунктов предвыборной программы "Гражданской платформы" называется "Введение ответственности для правительства PiS" - это партия, находящаяся у власти в Польше, известная как "Право и справедливость". Также представители оппозиции утверждают, что они намерены обратиться в "неполитическую прокуратуру" с целью привлечения чиновников и руководителей компаний к уголовной ответственности за коррупцию и экономические преступления. В числе упомянутых фигур находится председатель правления энергетического концерна Orlen, Даниель Обайтк.

Оппозиция также планирует раскрыть списки лиц, которые были незаконно подвергнуты прослушке, а также имена тех, кто принимал незаконные решения в этом отношении. Дата парламентских выборов в Польше назначена на 15 октября. Согласно результатам социологических опросов, "Гражданская платформа" отстает от партии "Право и справедливость" примерно на десять процентных пунктов.

Президент страны, Анджей Дуда, объявил дату проведения парламентских выборов в Польше, призывая граждан участвовать в формировании будущего страны.