Это оборудование призвано поддерживать безопасность морской навигации и укреплять коммерческое судоходство в Украине.

Гидрографическая служба Великобритании выразила готовность передать Украине четыре современных эхолота на сумму 1,6 миллиона фунтов, как информирует РИА Новости, ссылаясь на официальное сообщение британского Министерства Обороны.

реклама

Согласно официальному заявлению, это оборудование призвано поддерживать безопасность морской навигации и укреплять коммерческое судоходство в Украине. В числе переданных Украине эхолотов – два однолучевых и два многолучевых устройства. Эти приборы находят применение в проведении гидрографических исследований. Отмечается, что полученные данные могут быть обработаны и использованы для создания и актуализации навигационных карт.

Следует отметить, что ранее появилась информация о возможной поставке Великобританией на Украину ракет большой дальности. Официальный представитель британского правительства подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу ещё не было принято.