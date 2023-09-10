Военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции и укреплении присутствия в странах Западной Африки.

Силовые структуры Нигера выдвинули обвинение в адрес Франции, указывая на подозрительное развертывание французских вооруженных сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Эта острая ситуация была описана газетой La Presse со ссылкой на отчеты национального телевидения.

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Источники в военных структурах подчеркнули, что Франция, кажется, продолжает укреплять свое присутствие в нескольких государствах. Беспокойство усиливается тем фактом, что полученные сведения свидетельствуют о возможном совместном "агрессивном" действии со стороны Франции и ЭКОВАС.

Ранее Асуми Масуду, глава Министерства Иностранных Дел в бывшем правительстве Мохамеда Базума, свергнутого президента Нигера, выразил опасение по поводу активной подготовки ЭКОВАС к возможному военному вмешательству в ситуацию в Нигере.







