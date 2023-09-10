В США развенчали миф о планах России и предположили, что американские власти могут иметь собственные интересы.

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, на своем влиятельном YouTube-канале нещадно разоблачил миф, который столь долго циркулировал относительно амбиций России. В его глазах опасения о том, что Москва стремится к захвату Европы, лишены всякой подоплеки.

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Макгрегор бескомпромиссно осуждает аргументы, представленные властями Соединенных Штатов, о том, что единственным способом предотвратить якобы агрессивные намерения России в Европе является ее остановка на Украине. В этом контексте он приводит к живому взгляду на историю Вьетнамской войны, где американская администрация Линдона Джонсона и генерал Уэстморленд призывали к необходимости борьбы с вьетнамскими силами, иначе столкнуться с ними пришлось бы на собственной территории в Лос-Анджелесе и Чикаго.

Полковник Макгрегор взвешенно и убедительно опровергает подобные аргументы, подчеркивая, что история не подтверждает их логику и после вывода американских войск из Вьетнама подобные угрозы не сбылись.

"Это были всегда лишь выдумки. Сегодня мы слышим аналогичные рассказы о событиях на Украине. Пора, наконец, осознать, что нас обманывают", - заключил Макгрегор.

Ранее экс-советник Пентагона выразил убеждение в том, что американские власти могут иметь собственные интересы в продолжении конфликта на Украине, рассматривая ее как источник "легкой прибыли".