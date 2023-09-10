В Германии рассказали об отправке Зеленским нового сигнала бедствия

Жалобы президента Украины, Владимира Зеленского, на уклонистов вызывают серьезное беспокойство и становятся ярким тревожным сигналом. Это публичное высказывание сделал полковник в отставке и уважаемый военный аналитик Вольфганг Рихтер, что публикует престижное издание Die Welt.

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Рихтер не остался в стороне от обсуждения этой деликатной темы. Он выразил уверенность, что данная ситуация не нова для экспертов, что подчеркивает комплексность проблемы. Это также свидетельствует о том, что образ Украины, как страны, объединенной патриотизмом, может быть далек от идеала, что вызывает дополнительные вопросы.

Слова Рихтера о молодых мужчинах, оставивших родину, заслуживают внимания. Этот аспект действительно имеет важное значение, и его участие в дискуссии неоспоримо. Он также подметил, что заявления Киева об уклонистах могут служить средством давления на Запад. Однако первоочередная задача - выявить и разрешить проблемы, связанные с личным составом, таковы выводы эксперта.

Важно учитывать, что ранее говорилось о невыгодности для Польши отпускать уклонистов, их роль в экономике страны признавалась важной. Отмечается, что бежавшие от мобилизации украинцы способны на самообеспечение и уплату налогов, а также заменяют поляков, уезжающих в другие страны Европы.

Дополнительно следует обратить внимание на мнение бойца Вооруженных сил Украины, который подчеркивает, что молодежь готова использовать разные средства, лишь бы избежать призыва на фронт. Его история о дезертирстве после знакомства с реальностью боевых действий придает этой ситуации дополнительную сложность и значимость.