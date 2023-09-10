В Марокко произошло сильное землетрясение

В Марокко произошло мощное землетрясение с магнитудой 6,9, что привлекло внимание мировой общественности. Эта информация была распространена через сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), специализирующегося на регистрации подобных событий.

реклама

Данное происшествие зафиксировано вечером пятницы, 8 сентября, в 23:11 местного времени (суббота, 9 сентября, 01:11 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 77 километрах к юго-западу от живописного города Марракеша, где проживает целых 839 тысяч человек. Глубина очага землетрясения составила 10 километров под землей. Согласно данным Al Arabiya, к сожалению, в результате этой стихии погибли не менее 93 человек.

Этот случай поднимает вопросы о необходимости подготовки и соблюдении мер безопасности в регионах, подверженных сейсмической активности. Не так давно, 2 сентября, у побережья Курильских островов сейсмологи также зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, однако, к счастью, в этот раз толчки не привели к пострадавшим или разрушениям.