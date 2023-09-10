В Британии высказались о возможных переговорах России и Украины

Лорд Ричард Бэлф, член британской палаты лордов, выразил мнение о возможных переговорах между Москвой и Киевом, утверждая, что начало этих переговоров зависит от воли президента Украины, Владимира Зеленского. Этими взглядами он поделился с "Известиями".

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Лорд Бэлф подчеркнул, что на данный момент президент Зеленский остается верен своей позиции и не готов к переговорам, пока Россия не вернет украинские территории, включая Крым.

Однако он выразил уверенность в том, что со временем боевые действия между Москвой и Киевом прекратятся. Он подчеркнул, что Украина и Россия являются географическими соседями, и мирные переговоры будут неизбежны.

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, ранее заявил, что на данный момент нет условий для начала мирных переговоров с Россией. Подоляк подчеркнул, что Киев не намерен начинать переговоры, пока Владимир Путин остается у власти в России.