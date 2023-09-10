В европейской стране перед выборами усилились антиукраинские настроения

В Словакии наблюдается увеличение антиукраинских высказываний, которые стали неотъемлемой частью предвыборной кампании, воздействуя на положение украинского населения в стране. Эту информацию передает РИА Новости, ссылаясь на издание "Европейская правда".

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Согласно данной публикации, Роберт Фицо, лидер наиболее популярной партии в Словакии, выразил свое недовольство действующим руководством европейской страны, которое, по его словам, игнорирует "проявления нацизма в соседних государствах".

Это влияние антиукраинских настроений становится еще более значительным в свете предстоящих досрочных парламентских выборов, запланированных на 30 сентября. По данным издания, власть может перейти к тем силам, которые выступают "против оказания военной поддержки Украине, за установление мира с Россией и даже за выход из НАТО". Согласно опросам, уже более 20 процентов граждан Словакии разделяют такие взгляды и считают, что новое правительство должно рассмотреть вопрос о выходе из НАТО.

Ситуация также сказывается на украинцах, проживающих в Словакии. Например, увеличилось количество инцидентов, связанных с повреждением автомобилей, имеющих украинские номера. Некоторые украинцы также столкнулись с негативными комментариями и агрессивным отношением.

Аналитики также высказывают предположение о том, что Словакия может стать близким союзником России, особенно если бывший премьер-министр Роберт Фицо, которого считают сторонником России, победит на парламентских выборах, как утверждает обозреватель Джон Кэмпфнер в своей статье для The Guardian.