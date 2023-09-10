Специальный комитет, ответственный за стратегическую конкуренцию с Китаем, намерен провести имитацию конфликта, сфокусированную на Тайване.

Специальный комитет палаты представителей США, ответственный за стратегическую конкуренцию с Китаем, намерен провести имитацию конфликта, сфокусированную на Тайване. Эта информация была сообщена газетой Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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Планируется, что симуляция состоится 11 сентября под руководством председателя комитета Майка Галлахера и члена палаты представителей Раджи Кришнамурти. Участие в мероприятии также примут представители инвестиционных банков и высокопоставленные военные лица.

В ходе симуляции конгрессмены будут анализировать возможные экономические последствия конфликта между США и Китаем, связанного с Тайванем. Также будут обсуждены риски, связанные с перемещением капитала из США в Китай, и позиции деловых кругов относительно инвестиций в КНР в случае политического кризиса.

Ранее в августе FT сообщила, что президент США Джо Байден планирует обратиться к Конгрессу с запросом выделить средства на поставки вооружений для Тайваня из финансового бюджета, предназначенного для Украины, учитывая растущую угрозу со стороны Китая. Это может стать первым случаем, когда Тайвань получит оружие через программу "иностранного военного финансирования", финансируемую американскими налогоплательщиками.