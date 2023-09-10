США не подтвердили план поставок ракет ATACMS Украине

Администрация президента США Джо Байдена не смогла подтвердить информацию о возможных поставках армейских тактических ракет дальнего радиуса ATACMS в Украину, несмотря на запросы со стороны киевских властей. Это объявление было сделано агентством РИА Новости.

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Представитель Совета по национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу подтвердить эту информацию, ответил коротко: "Я не могу".

Ранее канал ABC News рассказал о планах американских властей включить ракетные системы ATACMS в следующий пакет военной помощи для Украины. Дальность данного вида оружия составляет 190 миль, что превосходит дальность уже имеющихся ракет в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четыре раза. Тем не менее, источники подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу в Белом доме еще не принято, и что потребуется определенное время, прежде чем Украина сможет получить ATACMS.