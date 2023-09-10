Потери Украины сравнили с числом жертв США во Второй мировой войне

Бывший советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, заявил, что количество потерь, понесенных Украиной в конфликте, теперь превосходит число американских жертв во Второй мировой войне. Это заявление было сделано им в интервью Die Weltwoche.

реклама

Макгрегор объяснил, что он собирал данные, полученные от работников украинских больниц, и осуществлял анализ, учитывая информацию о мобилизации и некрологах. По его оценке, потери Украины на данный момент составляют порядка 400 тысяч человек, что является потрясающей цифрой и даже превышает число американских погибших во времена Второй мировой войны.

Экс-советник Пентагона также подчеркнул, что для американцев, возможно, сложно полностью осознать масштаб трагедии, с которой сталкивается Украина, ведь эта страна переживает потери невиданных масштабов.

Макгрегор также выразил мнение, что украинские власти стараются скрыть фактические потери, но, несмотря на это, они продолжают сражаться, ожидая помощи со стороны Запада в виде поставок оружия. По его словам, президент России Владимир Путин ограничивает действия Вооруженных Сил РФ, чтобы минимизировать гражданские жертвы.

В ранее сказанных словах постпреда России в ООН, Василия Небензи, отмечается, что граждане Украины весьма скептически относятся к мобилизации, и есть недовольство по поводу поддержки Евросоюза, который, как утверждается, инициирует мобилизацию, игнорируя свои основные принципы и ценности.