Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Полковник Макгрегор: потери Украины превысили потери США во Второй мировой войне
Потери Украины сравнили с числом жертв США во Второй мировой войне

реклама

Бывший советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, заявил, что количество потерь, понесенных Украиной в конфликте, теперь превосходит число американских жертв во Второй мировой войне. Это заявление было сделано им в интервью Die Weltwoche.

реклама

Макгрегор объяснил, что он собирал данные, полученные от работников украинских больниц, и осуществлял анализ, учитывая информацию о мобилизации и некрологах. По его оценке, потери Украины на данный момент составляют порядка 400 тысяч человек, что является потрясающей цифрой и даже превышает число американских погибших во времена Второй мировой войны.

Экс-советник Пентагона также подчеркнул, что для американцев, возможно, сложно полностью осознать масштаб трагедии, с которой сталкивается Украина, ведь эта страна переживает потери невиданных масштабов.

Макгрегор также выразил мнение, что украинские власти стараются скрыть фактические потери, но, несмотря на это, они продолжают сражаться, ожидая помощи со стороны Запада в виде поставок оружия. По его словам, президент России Владимир Путин ограничивает действия Вооруженных Сил РФ, чтобы минимизировать гражданские жертвы.

В ранее сказанных словах постпреда России в ООН, Василия Небензи, отмечается, что граждане Украины весьма скептически относятся к мобилизации, и есть недовольство по поводу поддержки Евросоюза, который, как утверждается, инициирует мобилизацию, игнорируя свои основные принципы и ценности.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Al Arabiya: в Марокко не менее 93 человек погибли в результате землетрясения
Полковник ФРГ Рихтер назвал тревожным знаком жалобы Зеленского на уклонистов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
22
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
6
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
5
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
10
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
2
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
1
Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию
3
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
1
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
5
Seagate выпустила накопитель в стиле Starfield для Xbox Series, но Starfield на нем не поиграешь
+
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
12
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
4
Sony PlayStation 6 предположительно выйдет в 2027 году
7
Бойцы РФ при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили второй Challenger 2 – у ВСУ осталось ещё 10 танков
4
Украинские власти возмутились посещением Мариуполя и Крыма группой китайских блогеров
+
Запад поставляет ВСУ потенциальный металлолом — немецкий аналитик Тиле
1
TNI:"Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина"
+
Песков отказался комментировать ситуацию с угоном Ми-8 российским пилотом, сославшись на Минобороны
6

Популярные статьи

Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
20
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
117
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
9
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 постигла неудача свойственная этой мрачной серии игр
1
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
24
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
41
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
3
Обзор игры Max Payne 3. Часть 1
2
Издание Bild сообщает, что ООН готова выполнить все условия России по Зерновой сделке
3
Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты
12

Сейчас обсуждают

Анатолий Благов
01:06
Проморгала наша ФСБ...
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
От LoL до KeK один шаг
01:01
"АМД не умеет в плавность... всё периодически дёргается, микрофризы"
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
DIP48
00:53
Причем здесь национальное ? Линуксы выпечены на прекрасном Западе светлыми эльфами.))) К ним все претензии. Начиная с истинного арийца расового финна, кончая иконой свободы, поедателя собственных ногт...
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
DIP48
00:52
Ишь какой автор балованный))). Кнопку Пуск ему подавай. Истинные линуксоиды выключают или перезагружают свой линукс исключительно из командной строки !))) Только хардкор, что за детский сад)))
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
Dark_Cloud
00:27
Дядя, только один русификатор для старфилда скачали 114 тысяч раз, а их несколько а только на одном известном трекере суммарное количество скачиваний трех раздач приближается к 100 тысячам совсем пров...
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
дунаев дмитрий
00:09
странно я с 3070 ниже сккинул и там упор в видяху...
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Serezhka
00:07
Бедненький, тебя обидели. Извини. Не знал что у тебя 233 пень сдох. Могу тебе подарить систему на Р233, у меня есть в загашнике. А Атлоны были офигенными, особенно в эпоху Пентиум-4. Были. До появлени...
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
super619
00:02
По идее, единственным, кому имеет смысл воевать за нынешний строй на Украине - детям элитки. Но они все сдриснули. А украинским простолюдинам от Русского мира одни плюсы. Давно бы все посдавались, да ...
Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются из-за приказов идти на смертельные штурмы
beltar
23:45
Процессору вообще плевать на разрешение. Он о нем ничего не знает.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Игорь Орешков
23:42
Да это не правильно, подставить своих пилотов. Это подлость и за это возмездие лютое.
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем