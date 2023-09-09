США запланировали поставить ракеты ATACMS на Украину

Соединенные Штаты выразили намерение обсудить возможность поставок новых вооружений в Украину, подчеркивая свою готовность поддержать страну в обороне. Существует вероятность того, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Киев армейских тактических ракет с дальним радиусом действия ATACMS, как сообщает американский официальный источник, цитируемый ABC News.

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Другой информированный источник, близкий к ситуации, предполагает, что Белый дом скорее всего включит эти ракеты в новый пакет военной помощи Украине, подчеркивая при этом необходимость усиления обороноспособности страны. Тем не менее, оба источника согласны с тем, что американские власти пока не приняли окончательного решения, и могут потребоваться месяцы, прежде чем Украина получит ATACMS.

Особенность новых ракет заключается в их впечатляющей дальности – 190 миль, что в четыре раза превышает радиус действия ракет, уже находящихся в арсенале Украины. Это может придать украинской армии существенное преимущество.

Кроме того, в начале сентября сообщалось, что Киев получит специализированное оборудование для разминирования, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительные боеприпасы для систем реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другое вооружение, в рамках нового пакета американской военной помощи. Эта поддержка оценивается в впечатляющие 600 миллионов долларов, подчеркивая американскую готовность содействовать украинской обороне.