США назвали посмешищем из-за политической ошибки Байдена

Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена о наложении ограничений на добычу нефти и газа в Аляске вызвало волну критики и стало причиной насмешек со стороны России и Китая. Об этом информирует губернатор Майк Данливи, который высказал свою точку зрения в интервью Fox Business.

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По мнению политика, решение американского президента не имеет практического смысла. Майк Данливи считает, что единственным результатом такой политики может быть повышение цен на нефть и газ, что, по его мнению, лишь способствует дешевым альтернативным источникам энергии.

"Тем не менее, в конечном итоге Россия, Китай, Саудовская Аравия и Иран радостно посмеиваются над решениями Соединенных Штатов," - заявил губернатор.

Майк Данливи подчеркнул, что нынешнее правительство США, по его мнению, вредит своей энергетической политикой. Политик добавил, что многие американцы с нетерпением ждут 2024 года, когда должны состояться президентские выборы.

В марте текущего года стало известно, что Джо Байден намеревается ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин в северо-западной части Аляски. Администрация Белого дома подчеркивает, что это решение призвано предотвратить или ограничить добычу нефти на площади в 16 миллионов акров (примерно 6,5 миллиона гектаров) в Аляске и Северном Ледовитом океане.