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Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
США назвали посмешищем из-за политической ошибки Байдена

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Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена о наложении ограничений на добычу нефти и газа в Аляске вызвало волну критики и стало причиной насмешек со стороны России и Китая. Об этом информирует губернатор Майк Данливи, который высказал свою точку зрения в интервью Fox Business.

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По мнению политика, решение американского президента не имеет практического смысла. Майк Данливи считает, что единственным результатом такой политики может быть повышение цен на нефть и газ, что, по его мнению, лишь способствует дешевым альтернативным источникам энергии.

"Тем не менее, в конечном итоге Россия, Китай, Саудовская Аравия и Иран радостно посмеиваются над решениями Соединенных Штатов," - заявил губернатор.

Майк Данливи подчеркнул, что нынешнее правительство США, по его мнению, вредит своей энергетической политикой. Политик добавил, что многие американцы с нетерпением ждут 2024 года, когда должны состояться президентские выборы.

В марте текущего года стало известно, что Джо Байден намеревается ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин в северо-западной части Аляски. Администрация Белого дома подчеркивает, что это решение призвано предотвратить или ограничить добычу нефти на площади в 16 миллионов акров (примерно 6,5 миллиона гектаров) в Аляске и Северном Ледовитом океане.

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FelsheR-BAN100913
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да мне похер - ты и так мразь по умолчанию, это каждый день документируешь)) Разносить с твоими то руками? Я тебя убогова халдеем не возьму.))
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mozghru
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Obscury
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Kiler
16:32
Зачем тебе монитор? Ты купи видеокарту в рыгарде. Ты что реально что ли нуб? Видеокарта купленая из магазина Регард + 300 FPS в любой игре. Я лично проверял.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
FelsheR-BAN100913
16:29
Гавно не тонет, зачем им лодки? Если тока на резиновых куклах, вперед очком, чтобы перед культурными хозяевами пяточком в грязь не ударить.)
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УдалЁн
16:29
Мои цыферки сопоставимы с предыдущими поколениями Интел. Вы там фантазируйте что хотите. Но 5% было только у ряженки.
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Руслан
16:26
Ну какой смысл в этих рекомендациях , если в выборе ВК нужно в первую очередь отталкиваться от целевого разрешения монитора?
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
VRoman
16:24
С точки зрения бизнеса да. А вот рядовому покупателю ничего хорошего от этого не светит.
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MrPegge
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Kiler
16:17
Отвечаю если ты мне один на один попадёшься, я тебя разнесу как папуаса галимова. Если я тебя раз на раз не разнесу, то я конченая мразью буду , если я тебя раз на раз не разнесу
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
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