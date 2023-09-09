В США рассказали о судьбе поставленного на Украину ЗРК Patriot

Известный бывший разведчик Вооруженных Сил США, Скотт Риттер, в беседе с журналистом Гарландом Никсоном выразил обеспокоенность по поводу действий российских военных на Украине. Согласно его высказываниям, российские вооруженные силы проводят операции по уничтожению радаров, связанных с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot на украинской территории, с целью исключения возможности применения самих ЗРК. Это интервью с Скоттом Риттером доступно для просмотра на платформе YouTube.

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В соответствии с мнением Риттера, единственным способом сделать ЗРК Patriot функциональными на Украине является передача управления очень опытной команде, обладающей всеми необходимыми знаниями и навыками в области использования этой зенитной системы.

Риттер подчеркивает, что украинские военные получили лишь базовую подготовку по использованию указанных комплексов. Он также добавил, что солдаты Вооруженных Сил Украины могут включить установку и перевести ее в режим автоматического управления, при котором ЗРК функционируют с использованием данных от специальных радаров.

Согласно словам Риттера, российская армия осуществляет взлом данной системы, запуская ложные цели и разрушая радары систем противовоздушной обороны. "Patriot - это эффективное оружие, и это факт. Каждая переданная украинцам установка становится бессильной, исключительно потому, что у них недостаточно знаний для ее правильного использования", - отмечает Риттер.

Ранее советник главы офиса президента Украины, Михаил Подоляк, выразил убеждение, что для обеспечения безопасности при проведении выборов в стране необходимо обеспечить новые поставки систем противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные комплексы Patriot.