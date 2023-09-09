В Турции оценили шансы Армении на вступление в НАТО

Бывший представитель Турции при Североатлантическом альянсе (НАТО), Онур Оймен, выразил сомнения в отношении возможности Армении стать членом НАТО. Он отметил, что существует серьезная преграда в виде возможного вето со стороны Турции, что делает шансы Армении на вступление в альянс крайне низкими. Эта информация стала известной через агентство РИА Новости.

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Оймен подчеркнул, что для Армении потребуются значительные реформы и изменения, чтобы соответствовать стандартам и требованиям НАТО. По его мнению, в настоящей глобальной и региональной обстановке вопрос о членстве Армении в НАТО не приоритетен.

Также стоит отметить, что принятие нового члена в НАТО требует одобрения всех текущих членов альянса, что делает процесс вступления сложным и многолетним.

Ранее депутат парламента Армении, Саргис Ханданян, отметил, что технически вступление Армении в НАТО представляется сложным, однако страна готова к сотрудничеству с другими государствами в сфере безопасности и обороны. Кроме того, он выразил критику по отношению к Организации о коллективной безопасности, считая, что она не выполнила свои обязательства по защите Армении.