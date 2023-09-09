НАТО осудило проведение выборов в новых регионах России

Дилан Уайт, пресс-секретарь НАТО, официально выразил осуждение проведению выборов в новых регионах Российской Федерации. Это заявление было опубликовано им в социальной сети Twitter.

реклама

"НАТО категорически осуждает Россию за организацию так называемых 'выборов' на оккупированных территориях Украины, считая их недействительными, противозаконными и очередным нарушением международного права", - гласит его комментарий.

В рамках Организации Объединенных Наций также выражена тревога относительно проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Мирослав Енча, помощник генерального секретаря этой организации, пришел к заключению, что данные выборы лишены юридической значимости.

Следует отметить, что выборы в новых регионах России, включая описанные выше территории, запланированы на период с 8 по 10 сентября.